Девятилетняя школьница умерла при пожаре в Челябинской области

Мама девочки выжила, она сейчас в больнице. Фото: vk.com/Ольга Гасникова

В Миассе во время грозы вспыхнула квартира в доме №16 по улице Уральская. В дыму задохнулась девятилетняя девочка. Ее мама тоже была в квартире, она сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают, как стабильное.

— Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти ребенка стало отравление продуктами горения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

По кадрам с места пожара видно, как сотрудники МЧС эвакуируют жителей квартир, расположенных выше.

Погибшая школьница, к сожалению, не единственная жертва вчерашней стихии. В Златоусте разрядом молнии убило 26-летнего парня.

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