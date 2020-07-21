В Варне у Алексея Текслера попросили новую мебель

Перед посещением больницы губернатор обработал руки и прошел термометрию. Фото: "Южноуральская панорама".
Во вторник, 21 июля, губернатор Алексей Текслер работает в Варненском районе. Он побывал в отремонтированном здании районной больницы. Главврач попросил у губернатора новую мебель — для кабинетов и коридоров. Заносить старую не хочется.
Министр здравоохранения получил поручение — решить вопрос меблировки больницы. Впредь такие вопросы должны решаться в комплексе: новая клиника — новая мебель.
Подняли вопрос сироительства бюро судебно-медицинской экспертизы. Сейчас за справками вынуждены ездить в Карталы, за 50 км.
Губернатор отметил, что есть модульные быстровозводимые здания. В них можно разместить и бюро.
Под особый контроль Текслер берет возведение ФАПа в Варненском районе. Сейчас на его месте — поле, обещанной стройки нет.
Сегодня же в Варне губернатор открыл новый спортивный комплекс с бассейном, возведенный РМК. Алексей Текслер предложил запустить программу обучения плаванию учеников младших классов и сказал, что правительство Челябинской области очень серьезно относится к возведению спортивных объектов.
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