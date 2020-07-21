2020-07-21T15:02:01+03:00
Общество

«Жильцов бьет током»: в Челябинской области жилой дом затопило во время ливня

При этом чиновники обещают капремонт только через 14 лет
Валентина ВАГАНОВА
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Так выглядит коридор дома в дождь. С потолка льется вода, а на полу ручьи. Фото: кадр с видеоТак выглядит коридор дома в дождь. С потолка льется вода, а на полу ручьи. Фото: кадр с видео
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В Чебаркуле дом №7 по улице Электростальская буквально затопило во время вчерашнего ливня. Коридор пролило насквозь так, что на полу образовались ручьи. По словам жителей, дом находится в таком состоянии много лет, управляющей компании нет, а капремонт не проводился с момента строительства.

— Фундамент в трещинах, стены и крыша разрушаются, электропроводка повреждена, жильцов бьет током. На жалобы жильцов чиновники разного уровня пишут только отписки и заверения в проведении капитального ремонта в 30-х годах, — рассказал член Общественной палаты России Олег Дубровин, к которому обратились жильцы за помощью.

В Чебаркуле жилой дом затопило во время ливня.Видео: Олег Дубровин

Ситуацию на контроль взяла Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Она отметила, что дом обследовали не раз.

— Дом признан ограниченно работоспособным, а эксплуатация небезопасной. Однако при этом межведомственной комиссией многоквартирный дом признан пригодным для проживания, а капитальный ремонт запланирован только на 2034-2036 г.г., — сообщила Юлия Сударенко.

Уполномоченный добавила, на просьбу перенести сроки капремонта региональный оператор ответил, что это невозможно. Ситуацию усугубляет, что собственники не платят взносы на капитальный ремонт.

28 июля запланировано совещание с минстроем, Госжилинспекцией, регоператором капремонта, администрацией Чебаркульского района, областной прокуратурой, омбудсменами и самими жильцами.

— Надеюсь, общими усилиями мы найдем выход из этой непростой ситуации, — заключила Юлия Сударенко.

Жители аварийного дома в Чебаркуле показывают, в каких условиях вынуждены жить.Видео: Уполномоченный по правам человека в Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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