2020-07-21T17:36:19+03:00
Общество

Постепенный рост: Текслер подвел итоги рабочей поездки в Варненский район

Губернатор Челябинской области побывал в приграничном районе Челябинской области
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В Варненском районе Алексей Текслер работал во вторник, 21 июля. Фото: gubernator74.ruВ Варненском районе Алексей Текслер работал во вторник, 21 июля. Фото: gubernator74.ru
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Во вторник, 21 июля, губернатор с рабочей поездкой отправился в Варну. Осмотрев социальные учреждения, он дал местным властям важные поручения, взяв их исполнение на личный контроль.

Так, минздаву поручено подготовить предложения по строительству патолого-анатомического бюро: пока

На карандаше губернатора строительство фельдшерско-акушерского пункта. Сроки возведения срываются. Нужен ремонт ФАПа в поселке Нововладимировский — об этом губернатора попросили местные жители. По поручению главы региона, ФАП включат в программу ремонтов на 2021 год.

В Варне Текслер был в 2019 году. Позитивные изменения губернатор отметил: модернизируется районная больница, строятся водоводы. Но и проблем хватает.

— И мы сегодня обсуждали пути их решения, — отметил Алексей Текслер. — У местных властей много работы по водоснабжению населенных пунктов, электроснабжению. Мы заводим в Варненский район МРСК Урала. Есть задачи в дорожном хозяйстве. Требует реконструкции мост, и мы решение по его восстановлению принимали еще в прошлом году, но она не решена. Есть над чем работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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