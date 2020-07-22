В центре Челябинска украсили стену портретом Цоя

22 Июль 2020 2020-07-22T06:29:38+03:00

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В Челябинске появилась стена памяти Виктора Цоя с изображение музыканта и цитатой из песни «Хочу перемен!». Новым местом для паломничества стал гараж на улице Свободы. Об этом рассказал местный граффитист и автор портрета Тимур Абдуллаев.

— Перемен требуют наши сердца! Новый арт совместно с @freza_che .. на Ул.Свободы у галереи «Континент»! Ждем ваши любимые цитаты рядом, — написал Тимур Абдуллаев в соцсетях.

Первые паломники уже оставили свой след на стене. Фото: Тимур Абдуллаев/vk.com

Верные поклонники рок-музыканта пришли по призыву художника в день открытия, 21 июля, и уже оставили свой след на стене.

Ранее Тимур Абдуллаев нарисовал портрет Владимира Высоцкого с помощью необычной точечной техники. Найти граффити можно на гараже, расположенном в районе пересечения Нагорной и Росссийской.

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ИСТОЧНИК KP.RU