Третий раз в Челябинске стартует конкурс экологических инициатив «Эко-Протектор»

22 Июль 2020 2020-07-22T09:42:26+03:00

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Общественная экологическая организация «Зеленый город» объявляет о старте приема заявок в рамках конкурса экологических инициатив «Эко-Проектор». Он проводится в Челябинске уже третий раз при поддержке Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»)

На протяжении нескольких лет молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет присылают в конкурсную комиссию проекты экологической направленности. Комиссия отбирает самые актуальные. После этого победителям выделяются гранты на воплощение идеи, в 2018 году их было 27, в 2019 году — 28.

В этом году организаторы приняли решение убрать возрастные ограничения, что позволит участвовать в конкурсе всем жителям Челябинской области.

Конкурс традиционно будет проходить по пяти номинациям: эко-просвещение, эко-право, эко-продвижение, эко-добровольчество и эко-территория. Таким образом, будут рассмотрены проекты в области экологического просвещения и образования, правовой поддержки в сфере экологии, свободного доступа к информации и развития волонтерской деятельности.

По итогам конкурса победителям на реализацию проектов будут предоставлены гранты до 100 000 рублей.

Прием заявок будет идти до 27 августа, заявки присылать по адресу: zelenyi_gorod@bk.ru.

— Мы уже третий год поддерживаем этот конкурс и считаем, что традицию надо продолжать. Благодаря интересным идеям победителей во дворах высаживают деревья, в школах проводят экоуроки, мусор утилизируют по-новому — все это закладывает основы новой экокультуры, — комментирует директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

— Мы рады продолжить проведение конкурса, потому что победившие экологические инициативы помогают сделать наш город и Южный Урал чище и красивее, — поясняет директор общественной экологической организации «Зеленый город» Кристина Пелевина.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU