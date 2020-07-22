Главное не конечные цифры, а реальные дела: общественники об инвентаризации деревьев в Челябинске

22 Июль 2020 2020-07-22T10:03:21+03:00

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Городской экоактивист Дмитрий Закарлюкин, ставший недавно членом областной Общественной палаты в Челябинске, выступил с предложением пересчитать деревья. К инвентаризации зеленых насаждений приглашаются все желающие южноуральцы. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», данные будут собирать через специальную онлайн-платформу, которая уже успешно зарекомендовала себя в Красноярском крае.

— Что даст эта внезапная перепись? Возможность сохранить «легкие» города. Звучит красиво, впрочем, главное тут не конечные цифры, а то, что с ними будут делать в итоге, и как скоро Челябинск снова станет ломиться от пышной зелени. На сегодня средняя обеспеченность зелеными насаждениями в южноуральской столице составляет около пяти «квадратов» на человека, что втрое ниже общероссийского показателя. Есть куда стремиться, — подчеркивают авторы «Челябушки». — И да, было бы странно увидеть Закарлюкина бьющим баклуши в новом статусе. Все его экомечты теперь реализуют под флагом Общественной палаты.

Через интернет или мобильное приложение южноуральцы смогут внести данные по деревьям в своих дворах и скверах, будут учтено много параметров: геопозиция дерева, его высота, состояние, фото и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU