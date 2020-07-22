На трассе М5 в Челябинской области перекроют движение

22 Июль 2020 2020-07-22T10:46:14+03:00

Движения на М5 в Челябинской области перекроют на 3 часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Ночью 23 июля с 2:00 до 5:00 полностью остановят движение на трассе М5 в районе города Миасс из-за ремонта газопровода.

— Легковые автомобили будут направляться через г. Миасс. А тяжеловесному транспорту следует дождаться окончания работ и открытия движения, — рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Напомним, из-за капительного ремонта газопровода на переходе через федеральную трассу М5 «Урал» возле Миасса с 10 июня до 15 августа действуют временные ограничения для транспорта в виде снижения скорости и организации реверсивного движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU