На трассе М5 в Челябинской области перекроют движение
Ночью 23 июля с 2:00 до 5:00 полностью остановят движение на трассе М5 в районе города Миасс из-за ремонта газопровода.
— Легковые автомобили будут направляться через г. Миасс. А тяжеловесному транспорту следует дождаться окончания работ и открытия движения, — рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Напомним, из-за капительного ремонта газопровода на переходе через федеральную трассу М5 «Урал» возле Миасса с 10 июня до 15 августа действуют временные ограничения для транспорта в виде снижения скорости и организации реверсивного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU