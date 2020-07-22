2020-07-22T10:46:14+03:00
Общество

На трассе М5 в Челябинской области перекроют движение

Водителям тяжеловесного транспорта придется подождать до утра
Ангелина ЗАКИРОВА
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Движения на М5 в Челябинской области перекроют на 3 часаДвижения на М5 в Челябинской области перекроют на 3 часаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ночью 23 июля с 2:00 до 5:00 полностью остановят движение на трассе М5 в районе города Миасс из-за ремонта газопровода.

— Легковые автомобили будут направляться через г. Миасс. А тяжеловесному транспорту следует дождаться окончания работ и открытия движения, — рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Напомним, из-за капительного ремонта газопровода на переходе через федеральную трассу М5 «Урал» возле Миасса с 10 июня до 15 августа действуют временные ограничения для транспорта в виде снижения скорости и организации реверсивного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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