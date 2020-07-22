В Челябинской области космические снимки помогут сберечь от застройки парки и скверы

22 Июль 2020 2020-07-22T12:36:31+03:00

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Без белых пятен: границы территориальных зон Челябинской области, очерченные на 100 %, к концу года будут внесены в Росреестр. Сейчас работа исполнена на 34,3 %. Так же будут внесены данные по 80 % населенных пунктов. Данные готовы на 51,4 %.

О совместной работе правительства Челябинской области и регионального Росреестра шла речь на встрече губернатора Алексея Текслера и руководителя региональной службы государственной регистрации Ольгой Смирных.

Сроки исполнения работ крайне важны, потому что с 1 января 2024 года выдача разрешения на строительство станет невозможной, если в ЕГРН не будет данных о границах территориальных зон. Губернатор поручил главам муниципалитетов взять под контроль вопрос предоставления информации в Росреестр.

Управление Росреестра по поручению Алексея Текслера будет включено в общий чат с южноуральскими предпринимателями для эффективного диалога.

Служба поможет определиться с выбором места для строительства социальных объектов. А космоснимки публичной кадастровой карты нужны для заключения о возможности строительства на той или иной территории. Это защитит леса и парки от застройки.

Скоро в регионе появится перечень земельных участков под застройку. Это упорядочит процесс и поможет строительным компаниям с выбором места.

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ИСТОЧНИК KP.RU