На предприятии Челябинска девушке станком сорвало скальп

22 Июль 2020 2020-07-22T14:31:03+03:00

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Ужасающий инцидент произошел на одном из предприятий Челябинска в Металлургическом районе. 21-летняя девушка работала в цехе, и в какой-то момент ее волосы попали в станок. Дело едва не закончилось удушением, но коллеги помогли работнице высвободиться. На помощь пострадавшей приехали медики.

Информацию о травмах девушки журналистам «Полит74» подтвердили в горздраве.

— У женщины черепно-мозговая травма, сотрясение, скальпированная обширная рана головы и борозда на шее от одежды, а также перелом кисти, — рассказали в горздраве. — Оказали ей первую помощь, а затем в сознании и без шокового состояния доставили в ОКБ №3.

Трагедия накануне вечером случился на Челябинском металлургическом комбинате. В газовом цехе обнаружили тело рабочего. Причины и обстоятельства смерти выясняет Следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU