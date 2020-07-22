Кража геля для бритья не удалась: в Челябинске поймали магазинного воришку
Инцидент произошел в Челябинске в одном из супермаркетов Металлургического района. Мужчина взял с полки гель для бритья и попытался пройти мимо кассы, не заплатив за товар. И у него почти получилось это сделать, если бы его не заметили сотрудники магазина. Они поймали злоумышленника у выхода из здания.
На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они установили личность задержанного мужчины. Им оказался неоднократно ранее судимый 29-летний житель Челябинска. Сейчас мужчину передали полиции для дальнейших разбирательств, а украденный товар вернули в супермаркет.
Отметим, что это уже не первый случай в Челябинске, когда правоохранителям приходится разбираться с магазинными воришками. Ранее арестовали мужчину, который попытался украсть три спортивные куртки на сумму 25 тыс. рублей. Он смог пронести вещи мимо кассы, но был замечен охранниками. А в июне была задержана женщина, попытавшаяся своровать 31 тюбик зубной пасты, косметику и товары на сумму более 4,5 тыс. рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU