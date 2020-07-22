Кража геля для бритья не удалась: в Челябинске поймали магазинного воришку

22 Июль 2020 2020-07-22T15:48:30+03:00

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Инцидент произошел в Челябинске в одном из супермаркетов Металлургического района. Мужчина взял с полки гель для бритья и попытался пройти мимо кассы, не заплатив за товар. И у него почти получилось это сделать, если бы его не заметили сотрудники магазина. Они поймали злоумышленника у выхода из здания.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они установили личность задержанного мужчины. Им оказался неоднократно ранее судимый 29-летний житель Челябинска. Сейчас мужчину передали полиции для дальнейших разбирательств, а украденный товар вернули в супермаркет.

Отметим, что это уже не первый случай в Челябинске, когда правоохранителям приходится разбираться с магазинными воришками. Ранее арестовали мужчину, который попытался украсть три спортивные куртки на сумму 25 тыс. рублей. Он смог пронести вещи мимо кассы, но был замечен охранниками. А в июне была задержана женщина, попытавшаяся своровать 31 тюбик зубной пасты, косметику и товары на сумму более 4,5 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU