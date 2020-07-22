Челябинским туристам заплатят от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России

22 Июль 2020 2020-07-22T16:30:41+03:00

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В Челябинской области южноуральцам будут выплачивать деньги за путешествия по России. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на выступлении в Госдуме, сумма компенсации будет составлять от 5 до 15 тысяч рублей. Такая мера была введена для поддержания туристической отрасли во время пандемии коронавируса. Отметим, что программа вступит в силу уже в августе. Для ее реализации правительство выделит 15 миллиардов рублей.

Согласно распоряжению, которое подписал Мишустин, при стоимости тура от 25 тысяч рублей правительство вернет 5 тысяч рублей. А туристы, потратившие на путевку от 50 тысяч рублей, получат назад 10 тысяч рублей. За путевку ценою в 75 тысяч рублей и больше вернут 15 тысяч рублей.

Более подробно о том, как получить компенсацию за путешествия по России вы можете прочитать в материале на нашем сайте. Также мы подготовили для вас список туристических мест, которые стоит посетить во время пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU