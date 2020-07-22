Для Челябинской области купят десять водовозов

22 Июль 2020 2020-07-22T16:59:39+03:00

Засуха в Челябинской области обострила проблемы с водоснабжением. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Такое решение губернатор Алексей Текслер принял после обрушившейся на регион засухи

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В среду, 22 июля, губернатор Челябинской области объявил о покупке за счет средств областного бюджета 10 водовозов. Спецмашины, как показала недавняя засуха, нужны. В некоторых муниципалитетах резко обострились проблемы с питьевой водой.

Купят машины отечественные, хорошо зарекомендовавших себя производителей. Емкости автомобилей — от трех до десяти кубометров воды.

— Этот резерв будет быстро направляться в территории, где будут возникать проблемы с питьевой водой, — Алексей Текслер.

Напомним, двухнедельная аномальная жара, обрушившаяся на Челябинскую область, уничтожила до 40 % будущего урожая. Без хлеба мы не останемся: планируется собрать не менее миллиона тонн зерна. Сейчас областное правительство готовит документы в Москву на получение компенсации убытков аграриев.

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ИСТОЧНИК KP.RU