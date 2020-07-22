Аэропорт Челябинска «заминировали» в пятый раз за неделю

22 Июль 2020 2020-07-22T19:49:31+03:00

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В Челябинске снова «заминировали» аэропорт имени И. В. Курчатова. Это уже пятый раз за неделю. Сообщение о бомбе поступило днем 22 июля. В итоге, пассажиров и сотрудников авиапредприятия пришлось эвакуировать. Также из-за этого были задержаны 5 рейсов.

Пресс-служба челябинского авиапредприятия информацию об эвакуации подтвердила. Там сообщили, что минирование оказалось ложным. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, в понедельник, 20 июля, поступало сообщение о минировании челябинских вокзалов. Саперам пришлось осматривать территорию в поисках заложенной бомбы. Позже выяснилось, что ее не было вовсе. Однако из-за сообщения о минировании были задержаны поезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU