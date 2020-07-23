Год бесплатно по кредитной карте Райффайзенбанка, оформленной с кредитом
Дарим год бесплатного обслуживания по кредитным картам «110 дней» без процентов и Наличной карте при оформлении с потребительским кредитом.
До 31 декабря 2020 года подайте заявку на кредитную карту Райффайзенбанка Mastercard «110 дней» без процентов или Visa Наличную карту к вашему потребительскому кредиту, совершите покупку по карте в месяц подачи заявки или следующий за ним месяц и получите бесплатный год обслуживания вашей кредитной карты.
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами участия в акции.
АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).
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