Ничего уголовного: следователи проверили драку полицейских и жителя Магнитогорска без маски

23 Июль 2020 2020-07-23T07:54:13+03:00

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Орджоникидзевский следственный отдел СК в Магнитогорске провел проверку инцидента, случившегося в июне возле одного из местных супермаркетов. Между двумя полицейскими и мужчиной возник конфликт из-за отсутствия маски на лице горожанина. В результате все перешло в потасовку, в ход пошли дубинки стражей порядка. Весь инцидент прохожие записали на видео.

Силовики бьют парня без маски в Магнитогорске.Видео: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимира Шишкова, следователи не усмотрели в действиях полицейских ничего уголовного.

— Была проведена проверка, в результате которой не было обнаружено признаков для возбуждения уголовного дела с обеих сторон, — сообщил Владимир Шишков. — В отношении мужчины составили административный протокол — этим занималась полиция,

Действительно, мужчина оказался единственным, кто получил наказание в сложившейся ситуации. К нескольким ударам дубинкой добавились административные протоколы по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».

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ИСТОЧНИК KP.RU