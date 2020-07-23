Спички, булочка, диван, аптека: за какие покупки по кредитке «Кэшбэк на всё» клиенты Райффайзенбанка вернули себе деньги
За первые недели после запуска кредитной карты «Кэшбэк на всё» Райффайзенбанк начислил кэшбэка на сумму более 200 тыс. руб.
— Минимальный возврат средств за разовую покупку составил одну копейку. Это была оплата товара стоимостью 1 рубль в аптеке. Самый большой разовый кэшбэк был начислен за покупку мебели — 4033,63 рубля. Подобная сумма кэшбэка за одну оплату по карте превышает ограничение, установленное многими банками для месячной суммы покупок, — отмечает директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске Елена Блинова.
— Сегодня на кредитку «Кэшбэк на всё» приходится 47% общего объема выдачи новых карт. Мы рады, что клиенты оценили простую и понятную программу лояльности. Безлимитный кэшбэк 1,5% рублями без условий и ограничений позволяет получить его всем и всегда, не изучая условия или выгадывая категорию траты, — рассказывает руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский.
В начале июня Райффайзенбанк объявил о запуске новой кредитной карты «Кэшбэк на всё». Ее владельцы получают 1,5% кэшбэка рублями с любой покупки по карте (Visa Gold) без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий. Карта бесплатна в обслуживании. Доступный лимит — 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней.
Под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также за операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение крупных покупок.
Заказать кредитную карту «Кэшбэк на всё» можно в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, на сайте или в любом офисе Райффайзенбанка.
АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).
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ИСТОЧНИК KP.RU