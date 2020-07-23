Спички, булочка, диван, аптека: за какие покупки по кредитке «Кэшбэк на всё» клиенты Райффайзенбанка вернули себе деньги

23 Июль 2020 2020-07-23T09:10:34+03:00

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За первые недели после запуска кредитной карты «Кэшбэк на всё» Райффайзенбанк начислил кэшбэка на сумму более 200 тыс. руб.

— Минимальный возврат средств за разовую покупку составил одну копейку. Это была оплата товара стоимостью 1 рубль в аптеке. Самый большой разовый кэшбэк был начислен за покупку мебели — 4033,63 рубля. Подобная сумма кэшбэка за одну оплату по карте превышает ограничение, установленное многими банками для месячной суммы покупок, — отмечает директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске Елена Блинова.

— Сегодня на кредитку «Кэшбэк на всё» приходится 47% общего объема выдачи новых карт. Мы рады, что клиенты оценили простую и понятную программу лояльности. Безлимитный кэшбэк 1,5% рублями без условий и ограничений позволяет получить его всем и всегда, не изучая условия или выгадывая категорию траты, — рассказывает руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский.

В начале июня Райффайзенбанк объявил о запуске новой кредитной карты «Кэшбэк на всё». Ее владельцы получают 1,5% кэшбэка рублями с любой покупки по карте (Visa Gold) без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий. Карта бесплатна в обслуживании. Доступный лимит — 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней.

Под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также за операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение крупных покупок.

Заказать кредитную карту «Кэшбэк на всё» можно в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, на сайте или в любом офисе Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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ИСТОЧНИК KP.RU