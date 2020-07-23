Представителю скандального автосалона огласили приговор за взятку полицейскому в полмиллиона

23 Июль 2020 2020-07-23T09:36:15+03:00

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Суд огласили приговор представителю автосалона «Феррум Авто» Ивану Савельеву. В августе прошлого года во время обысков он предложил полицейскому взятку в полмиллиона рублей. Взамен он вернуть изъятые компьютеры и паспорта транспортных средств, а также освободить от ответственности задержанных сотрудников автосалона.

После передачи взятки Ивана Савельева взяли с поличным.

— С учетом позиции государственного обвинителя судом виновном назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 3 млн рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Силовики заинтересовались автосалоном после того, как на него посыпались многочисленные жалобы обманутых клиентов. Сейчас расследуется уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Ранее мы рассказывали, по какой схеме действовали продавцы автомобилей.

Мошенничество при продаже автомобилей в Челябинске.В полицию #Челябинск'а обратились более 20 человек с заявлениями на действия работников автосалона «Феррум Авто», расположенного на Новоградском тракте, 12. В своих обращениях потерпевшие указывали, что были введены в заблуждение относительно низкой стоимости автомобиля и выгодных условий кредита. Как оказалось, менеджеры убеждали покупателей внести предоплату либо передать свой автомобиль в трейд-ин. После этого стоимость планируемого к приобретению автомобиля значительно увеличивалась, как и процентные ставки по кредитным договорам. В результате клиенты ставились перед выбором: потерять свои автомобили либо внесенные предоплаты или же приобрести новую машину по цене, значительно выше рыночной, а также по кредитным договорам с более высоким процентом.

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ИСТОЧНИК KP.RU