В Челябинской области определены районы, куда поставят новые водовозы

23 Июль 2020 2020-07-23T09:33:10+03:00

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О покупке 10 новых водовозов для нужд Челябинской области губернатор Алексей Текслер заявил накануне. Засуха показала актуальность покупки: в аномальную жару резко обострились проблемы с водоснабжением сел и городов. Емкость приобретаемых водовозов — от трех до десяти кубометров. Машины отечественного производства.

Стал известен список территорий, куда поставят автомобили. Регион условно поделят на четыре куста, в которых сосредоточат новую технику. Несколько точек уже определены: Верхнеуфалейский, Карабашский городские округа — север и Еткульский район — центр, туда средства на приобретение техники для подвоза воды выделялись в 2019-2020.

Новые точки: горнозаводская зона — Златоуст, Саткинский район; центральная часть — Копейск, Еманжелинский и Увельский районы. На севере области — Нязепетровский район, юг области — Нагайбакский, Варненский, Брединский районы. В случае ЧС время следования спецмашин с водой до любой точки области составит не более двух часов.

Сейчас по поручению губернатора муниципалитеты работают над актуализацией схем водоснабжения, многие из которых не соответствуют реалиям. Проблем много, на их устранение понадобится время.

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ИСТОЧНИК KP.RU