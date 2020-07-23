2020-07-23T15:00:02+03:00
Общество

«Теперь только на пароме до школы»: после ливней жители Челябинской области проснулись на «море»

Родители не знают, как дети будут переплывать лужу осенью по пути в школу
Ангелина ЗАКИРОВА
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Пользователи соцсетей предлагают запустить паром по «реке». Фото: vk.com/magnitkacityПользователи соцсетей предлагают запустить паром по «реке». Фото: vk.com/magnitkacity
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После ливня жители Магнитогорска на проспекте Карла Маркса проснулись на морском берегу. Дорогу во дворе возле новой школы затопило, и теперь лужу глубиной в полметра можно только переплыть.

— Это подход к новой школе (50 лет Магнитки), рядом с домом 33. С 1 сентября школа должна принять детей... Как дети будут ходить в школу через такое море, глубина примерно 50 см. Кто за эту территорию отвечает, почему нет сливов, дренажной системы? — жалуется горожанин в соцсетях.

Фото: vk.com/magnitkacity

Фото: vk.com/magnitkacity

Родители переживают, что осенью, когда будет дождливая погода, детям придется на гондолах плыть в школу. Пользователи соцсетей предлагают пустить паром по «реке» или построить мост:

— Там паром с паромщиком будет.

— Вот и первый урок — плавание! Так что не переживайте.

— Там, где пехота не пройдет, там, где на танке не промчатся, ученики вплавь проплывут, и не чего с ними не случится.

— Плот пусть учатся строить.

Фото: vk.com/magnitkacity

Фото: vk.com/magnitkacity

Напомним, на смену 30-градусной жаре в регион пришли грозы и ливни. После дождей в Челябинске затопило тубдиспансер, где лежат больные коронавиурсом. Воду пришлось вычерпывать ведрами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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