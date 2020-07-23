В челябинском тубдиспансере рассказали, как спасали пациентов «красной зоны» во время потопа

23 Июль 2020 2020-07-23T11:47:48+03:00

И сколько коек вышло из строя

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Из-за потопа ковидный госпиталь в противотуберкулезном диспансере на ЧМЗ лишился 45 мест. Как рассказали в пресс-службе больницы, там располагались палаты реанимации и палаты с отрицательным давлением. К ним была подведена сложная система вентиляции, по которой и потекла вода.

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При этом, как уточнили в больнице, сложного оборудования для лечения ковидных больных, которое могла бы выйти из строя, там не было.

— Там даже аппаратов ИВЛ не было. В течение часа пациентов перевели на другие этажи. Заняты были не все 45 мест. Случай, конечно, экстраординарный, но никаких драматических последствий для больных не было, — отметил пресс-секретарь больницы Юрий Авдеев. — Свободные места в больнице еще есть.

Потоп в больнице произошел в минувшее воскресенье, когда жара в Челябинске сменилась сильным ливнем. Коридоры затопило настолько, что воду вычерпывали ведрами.

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил провести проверку по соблюдению законодательства при реконструкции и эксплуатации здания.

— Кроме того, прокуратура проверит соблюдение учреждением прав пациентов на охрану жизни и здоровья. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Строительными работами в медучреждении занималась фирма «Стройтранссоюз», ставшая фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве центра шорт-трека. Ущерб составил 58 млн рублей.

Потоп в ковидной больнице Челябинска.СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о потопе в ковидной больнице на улице Комаровкого. Ливень затопил новый корпус Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера на улице Комаровкого, 14. Вода сильным потоком хлынула внутрь корпуса для ковидных больных сквозь крышу, - передает информационное агентство «Новости УрФО» http://naurfo.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU