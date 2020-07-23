Как изменились траты южноуральцев на самоизоляции: огород и стройка вместо путешествий

23 Июль 2020 2020-07-23T15:16:55+03:00

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Аналитики изучили, как изменились наши траты с началом теплого сезона. Обезличенные данные клиентов МТС Банка показали, что в период самоизоляции с мая по июнь 2020 года, жители Челябинской области, как и в кризисные 2015-2016 годы, вновь вернулись к отдыху и ведению хозяйства на дачах, а их расходы на стройку выросли в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В 2020 году наступление дачного сезона и традиционного сезона ремонтов выпало на самый пик самоизоляции. У южноуральцев появилось больше времени, чтобы заняться ремонтом квартир, обустройством дач и садоводством, что повлекло увеличение расходов по трем категориям товаров: строительные материалы, садовые принадлежности, товары для дома и ремонта.

Лидерами по темпу роста стали стройматериалы (в т. ч. лесоматериалы, цемент, песок, кирпич, трубы, ограждения) — количество транзакций в мае-июне 2020 года выросло в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом, а расходы на них увеличились в 2,3 раза.

На втором месте по приросту продаж в регионе — мебель, товары для дома и ремонта, куда относятся обои, краски, электрические и осветительные приборы, зеркала, картины, постельные принадлежности, посуда и т.д. Здесь количество транзакций выросло на 61%, а общая сумма расходов — на 50%. Стоит отметить, что в целом по России в предыдущие годы эта категория демонстрировала самый значительный прирост: например, в 2019 году на 61% по количеству покупок и на 77% по расходам по сравнению с 2018 годом.

Снижение доходов вызвало рост интереса к садоводству. Наименьший рост продаж в Челябинской области показали садовые принадлежности (в т. ч. садовый инвентарь, семена, саженцы, горшечные растения, удобрения).

В этой категории рост количества транзакций составил 31%, рост трат всего — 3%. Примечательно, что в предыдущие годына фоне стабилизации экономики продажи этих товаров упали: так, например, в мае-июне 2019 года произошел обвал в 2,4 раза по количеству покупок и в 3,6 раза по объему расходов (по отношению к данным того же периода 2018 года).

Таким образом, показатель среднего дохода напрямую влияет на продажи товаров для сада и огорода. Для сравнения, в 2018-2019 годах — в период восстановления экономики люди постепенно отказывались от дачного хозяйства, а в кризисные 2015-2016 годы и посткризисный 2017 год отмечался рост спроса на садовые товары. В текущем году южноуральцы также отказываются от поездок в отпуск в пользу дачного отдыха и садоводства, в том числе из-за закрытия границ и действующих длительное время ограничений на работу популярных мест отдыха.

Несмотря на инфляцию, в Челябинской области по двум категориям произошло снижение среднего чека: на 6% по товарам для дома и на 25% — по садовым принадлежностям. Это свидетельствует о том, что покупатели экономили и выбирали товары дешевле, чем годом ранее. При этом по стройматериалам средний чек вырос на 6%.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU