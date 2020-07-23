Алексей Текслер пригласил китайских коммунистов на форум ШОС в Челябинск
В четверг, 23 июля, губернатор Челябинской области в формате ВКС участвовал в VIII Диалоге партии «Единая Россия» и Коммунистической партии Китая. Со стороны России онлайн встречей руководил председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов. Со стороны КНР — заведующий международным отделом ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао.
В мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава Челябинской области пригласил китайских товарищей на Форум глав регионов стран-участниц ШОС. Международное мероприятие пройдет с 7 по 9 октября. Правда. Есть одно «если»: если позволит эпидемиологическая ситуация.
Губернатор ратует за расширение международного сотрудничества нашего региона и КНР:
— Челябинская область готова к углублению сотрудничества между регионами двух наших стран, межпартийному диалогу. Готова к проведению различных мероприятий. Мы будем признательны за регулярное включение Челябинской области в международную повестку.
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ИСТОЧНИК KP.RU