2020-07-23T16:24:25+03:00
Общество

В Челябинской области по распоряжению губернатора проверят работу «наливаек»

На питейные заведения в жилых домах поступает много жалоб
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В Челябинской области проверят работу наливаек".В Челябинской области проверят работу наливаек".Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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В четверг, 23 июля, губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов вместе с полицией проверить работу заведений общепита, расположенных в жилых домах. Речь о так называемых «наливайках», торгующих спиртным на розлив.

На работу точек часто жалуются люди во время встреч с главой региона в его рабочих поездок. И в соцсетях на имя губернатора поступает немало жалоб. Контингент «наливаек» шумит под окнами домов до поздней ночи, мусорит, вытаптывает газоны и клумбы.

«Наливайки» под видом баров и кафе часто круглосуточно продают алкоголь. По нормам федерального закона торговать спиртным запрещено в помещениях площадью менее 20 кв м. В Челябинской области этот критерий увеличен в два раза — до 40 кв м.

— Для многих жителей многоквартирных домов настоящей проблемой стало наличие так называемых «наливаек». Эти места превратились в распивочные, сборище асоциальных элементов. Обращаюсь к главам муниципалитетов: необходимо провести анализ и оценку мест, где есть проблема и немедленно ее решить, — сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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