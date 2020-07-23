Текслер рассказал коммунистам КНР, как область блокировала эпидемию COVID-19

Блокировать неконтролируемое распространение ковида в Челябинской области удалось, прежде всего, мобилизацией медицины. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Видеоконференция прошла в четверг, 23 июля. Международное мероприятие с российской стороны представлял председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов. С китайской — заведующий международным отделом ЦК Компартии КНР Сун Тао. В онлайн встрече участвовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона рассказал китайским коммунистам, как в Челябинской области не допустили неконтролируемого распространения COVID-19.

Челябинская область мобилизовала систему здравоохранения. Загодя был подготовлен коечный фонд в 2,5 тыс мест в 16 госпитальных базах.

На предприятиях региона были приняты беспрецедентные меры по охране труда: ежедневная термометрия сотрудников, дезинфекционная обработка помещений, режим обязательной самоизоляции и наблюдения врачами всех контактировавших с больными.

Во главу угла был поставлен приоритет в сохранении рабочих мест, полностью сохранена занятость на всех системообразующих предприятиях. Бизнес получил оперативную помощь от федеральной и региональной ветвей власти.

В поле особого внимания был малый и средний бизнес. Для него подготовили обширный пакет мер поддержки. Для него подготовили обширный пакет мер поддержки. Например, снизили ставки и перенесли сроки уплаты некоторых налогов. Разработанные меры позволили поддержать более четверти всех организаций и ИП.

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