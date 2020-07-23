Райффайзенбанк запускает новый накопительный счет «Прогрессивный»

23 Июль 2020 2020-07-23T19:48:50+03:00

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Райффайзенбанк запустил новый накопительный счет «Прогрессивный», ставка которого зависит от срока нахождения средств на счете. Чем дольше деньги лежат на счете, тем выше будет процент на остаток.

— Максимальная ставка составляет 5% годовых — она начисляется на сумму, которая находится на счете 6 месяцев и более. В течение первых двух месяцев ставка составляет 3%, годовых, а на третий и четвертый месяц — 4% годовых. Ставка применяется к сумме в пределах 5 млн рублей, а для остатка свыше она составит 0,01% независимо от срока нахождения средств на счете, — отмечает директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске Елена Блинова.

Накопительный счет «Прогрессивный» доступен новым клиентам Райффайзенбанка. Открыть его можно, заполнив заявку на сайте — курьер привезет все необходимые документы и бесплатную дебетовую Кэшбэк карту. С помощью карты клиент получит доступ к мобильному банку Райффайзен-Онлайн и сможет пополнить свой накопительный счет без визита в отделение. Также карта позволяет получать кэшбэк 1,5% рублями за все покупки без условий и ограничений. Ее обслуживание бесплатно на весь срок действия. Открыть новый накопительный счет можно и офлайн — в любом отделении Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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ИСТОЧНИК KP.RU