Челябинский областной суд оставил местного адвоката-вымогателя под стражей

24 Июль 2020 2020-07-24T09:51:04+03:00

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Адвоката Артема Черногорлова задержали 3 июля по подозрению в мошенничестве. Тогда ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста, однако защитники задержанного пытались обжаловать такое решение.

В Челябинском областном суде рассмотрели жалобу и решили не изменять условия ареста.

— Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — сообщила — старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Таким образом, адвокат будет находиться в СИЗО до 2 сентября. Установлено, что Черногорлов вымогал деньги у клиента, пообещав ему освобождение от уголовной ответственности по статье «Грабеж». Когда челябинец обратился за помощью к адвокату, тот не стал подавать никаких заявлений в прокуратуру, а посоветовал решить проблемы через якобы сотрудника ФСБ. Цена вопроса составляла 600 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU