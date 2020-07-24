После проливных дождей в Челябинске ограничат движением из-за ремонта ливневок
Сегодня, 24 июля, в Челябинске чинят дождевую канализацию, из-за чего на некоторых участках дороги возможно временное ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Обследование и ремонт сетей пройдут на следующих улицах:
— ул. Труда, 91;
— ул. Эльтонская 1-ая;
— ул. Машиностроителей.
Промывка и очистка сетей запланированы на ул. Богдана Хмельницкого.
— В период обильных осадков в виде проливных дождей все заявки по подтоплениям улично-дорожной сети принимаются круглосуточно по телефону (351) 727-46-26, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.
Напомним, на этой неделе после проливных дождей двор в Магнитогорске превратился в море. Местные жители говорят, что глубина лужи примерно 50 см. А в Челябинске затопило тубдиспансер, где лежат пациенты с коронавирусом. Воды было столько, что ее пришлось вычерпывать ведрами.
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ИСТОЧНИК KP.RU