2020-07-24T09:52:16+03:00
Общество

После проливных дождей в Челябинске ограничат движением из-за ремонта ливневок

Рассказываем, куда можно пожаловаться на затопленную улицу
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Из-за ремонта ливневок могут ограничить движение на 4 улицахИз-за ремонта ливневок могут ограничить движение на 4 улицахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 июля, в Челябинске чинят дождевую канализацию, из-за чего на некоторых участках дороги возможно временное ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Обследование и ремонт сетей пройдут на следующих улицах:

— ул. Труда, 91;

— ул. Эльтонская 1-ая;

— ул. Машиностроителей.

Промывка и очистка сетей запланированы на ул. Богдана Хмельницкого.

— В период обильных осадков в виде проливных дождей все заявки по подтоплениям улично-дорожной сети принимаются круглосуточно по телефону (351) 727-46-26, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, на этой неделе после проливных дождей двор в Магнитогорске превратился в море. Местные жители говорят, что глубина лужи примерно 50 см. А в Челябинске затопило тубдиспансер, где лежат пациенты с коронавирусом. Воды было столько, что ее пришлось вычерпывать ведрами.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

В Магнитогорске маршрутчик высадил ребенка в ливень

У него не хватало денег (читать)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После проливных дождей в Челябинске ограничат движением из-за ремонта ливневок
Челябинский областной суд оставил местного адвоката-вымогателя под стражей
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 24 июля 2020 года: число пациентов стабильно увеличивается
Разорвало пополам: на трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП
В Челябинске сбили школьницу, переходившую дорогу на красный сигнал светофора
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
Райффайзенбанк запускает новый накопительный счет «Прогрессивный»
В Челябинске спасенного львенка Симбу и леопарда Еву отправят жить в Африку
В Челябинске во время пожара в своем доме погиб садовод
«Уродования города больше не будет»: в Челябинске завершают благоустройство вдоль Меридиана
Завысили стоимость детского сада на несколько миллионов: в Челябинской области осудили предпринимателя и эксперта-оценщика
Закупками челябинского колледжа заинтересовалась прокуратура
Алексей Текслер намерен возобновить авиасообщение Харбин — Челябинск
Текслер рассказал коммунистам КНР, как область блокировала эпидемию COVID-19
В Челябинской области по распоряжению губернатора проверят работу «наливаек»
Известный бард Митяев посвятил музыкальный клип челябинскому монастырю
Алексей Текслер пригласил китайских коммунистов на форум ШОС в Челябинск
Погода в Челябинске на 24 июля 2020: еще одни дождливые сутки
Как изменились траты южноуральцев на самоизоляции: огород и стройка вместо путешествий