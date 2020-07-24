После проливных дождей в Челябинске ограничат движением из-за ремонта ливневок

24 Июль 2020 2020-07-24T09:52:16+03:00

Из-за ремонта ливневок могут ограничить движение на 4 улицах Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, куда можно пожаловаться на затопленную улицу

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 июля, в Челябинске чинят дождевую канализацию, из-за чего на некоторых участках дороги возможно временное ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Обследование и ремонт сетей пройдут на следующих улицах:

— ул. Труда, 91;

— ул. Эльтонская 1-ая;

— ул. Машиностроителей.

Промывка и очистка сетей запланированы на ул. Богдана Хмельницкого.

— В период обильных осадков в виде проливных дождей все заявки по подтоплениям улично-дорожной сети принимаются круглосуточно по телефону (351) 727-46-26, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, на этой неделе после проливных дождей двор в Магнитогорске превратился в море. Местные жители говорят, что глубина лужи примерно 50 см. А в Челябинске затопило тубдиспансер, где лежат пациенты с коронавирусом. Воды было столько, что ее пришлось вычерпывать ведрами.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

В Магнитогорске маршрутчик высадил ребенка в ливень

У него не хватало денег (читать)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU