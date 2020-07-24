2020-07-24T11:33:16+03:00
Общество

Текслер объявил о старте конкурса грантов губернатора Челябинской области

Некоммерческие организации поборются на 100 миллионов рублей
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Губернатор Челябинской области и в созидательных делах делает ставку на некоммерческие организации. Фото: gubernator74.ruГубернатор Челябинской области и в созидательных делах делает ставку на некоммерческие организации. Фото: gubernator74.ru
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В пятницу, 24 июля, Алексей Текслер дал старт губернаторского конкурса некоммерческих организаций. 12 направлений деятельности, 100 миллионов рублей грантового фонда — активистам есть за что бороться!

Глава региона огромное значение придает созидательной работе некоммерческих общественных организаций по социально важным направлениям. Для этого в 2020 году губернаторский грантовый фонд увеличен в два раза.

Кстати, наша область станет первым в России регионом, где по принципу одного окна будут предоставляться сразу несколько видов губернаторских грантов. Они предназначены не только НКО, но и инициативным группам неравнодушных южноуральцев на воплощение в жизнь социально значимых проектов. По поручению губернатора особый акцент будет сделан на поддержку инициатив в муниципалитетах области. Глава региона ранее заявлял, что гранты должны предоставляться максимально открыто и прозрачно, исходя из принципов и подходов, применимых пр предоставлении президентских грантов.

Прием заявок на участие в первом конкурсе стартовал сегодня, 24 июля 2020 года, и завершится 23 августа в 23.30 по местному времени. Заявки формируются и представляются на сайте грантыгубернатора74.рф в электронной форме.

По решению главы региона, сопредседателями Координационного комитета по проведению конкурсов назначены первый заместитель губернатора Ирина Гехт и заместитель губернатора Анатолий Векшин. Председатель объединенного экспертного совета — Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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