«Прибежали испуганные до ужаса!»: нудист напугал детей в Челябинской области
Похоже, в Челябинской области кто-то открыл сезон нудистов. На днях в Златоусте обнаженный мужчина напугал детей. Его заметили на 9 линии возле гостиницы. Дети сфотографировали эксбиционист и показали родителям. Те были в шоке.
— Ну, это ужас просто! Дети пришли с прогулки и показали вот это вот! — рассказывает родитель. — Как же детям гулять то теперь? После того как сняли, сразу прибежали домой испуганные до ужаса!
Фото попало в городской паблик. Пусть на голове у мужчины был мешок, а интимные места удачно прикрыли листочки, некоторые пользователи узнали мужчину:
— Этот <…> постоянно трется в районе гостиницы, гаражей и пруда. Держится на дистанции, скачет по кустам , как олень.
В полиции рассказали, что никто на нудиста не жаловался, но обещали его найти.
— Никто из граждан не обращался по этому случаю. Но сотрудники полиции зарегистрировали сообщение по публикации в соцсети. Проводится проверка, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.
Напомним, недавно другого мужчину в неглиже заметили в Озерске, когда он выходил из «К&Б» [видео]. Пусть южноуралец забыл про штаны, зато надел маску.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU