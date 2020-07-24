«Прибежали испуганные до ужаса!»: нудист напугал детей в Челябинской области

24 Июль 2020 2020-07-24T13:41:45+03:00

В полиции обещали найти мужчину, который разгуливает в неглиже

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Похоже, в Челябинской области кто-то открыл сезон нудистов. На днях в Златоусте обнаженный мужчина напугал детей. Его заметили на 9 линии возле гостиницы. Дети сфотографировали эксбиционист и показали родителям. Те были в шоке.

— Ну, это ужас просто! Дети пришли с прогулки и показали вот это вот! — рассказывает родитель. — Как же детям гулять то теперь? После того как сняли, сразу прибежали домой испуганные до ужаса!

Фото попало в городской паблик. Пусть на голове у мужчины был мешок, а интимные места удачно прикрыли листочки, некоторые пользователи узнали мужчину:

— Этот <…> постоянно трется в районе гостиницы, гаражей и пруда. Держится на дистанции, скачет по кустам , как олень.

В полиции рассказали, что никто на нудиста не жаловался, но обещали его найти.

— Никто из граждан не обращался по этому случаю. Но сотрудники полиции зарегистрировали сообщение по публикации в соцсети. Проводится проверка, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Напомним, недавно другого мужчину в неглиже заметили в Озерске, когда он выходил из «К&Б» [видео]. Пусть южноуралец забыл про штаны, зато надел маску.

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ИСТОЧНИК KP.RU