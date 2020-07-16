2020-07-16T13:57:59+03:00
Общество

«Без трусов, но в маске»: полиция ищет нудиста из челябинской «запретки», который голым сходил в «К&Б»

На крыльце ему встретился ребенок [видео]
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
В главном офисе компании сказали, что масочный режим он не нарушил. «Подслушано в Озерске»/vk.comВ главном офисе компании сказали, что масочный режим он не нарушил. «Подслушано в Озерске»/vk.com
Изменить размер текста:

В закрытом городе Озерске полиция ищет нудиста, который вышел из магазина «Красное&Белое» на улице Ленина, 90. Проверку проведут по публикации в городском паблике в соцсети, где и появилось видео. Об этом сообщили журналисту КП-Челябинска в ГУ МВД Челябинской области.

В Озерске сняли нудиста рядом с «Красное&Белое». «Подслушано в Озерске»/vk.com.

Интересно, что в полицию никто не обращался. Похоже, сотрудников магазина не смутил наряд посетителя, а точнее его отсутствие. Ну перегрелся, с кем не бывает?

Мы направили запрос в пресс-службу «К&Б» и получили вот такой ответ:

— Да, мы видели это видео, но комментировать это… Давайте лучше мы с вами напишем какой-нибудь интересный материал про алкогольную продукцию <...> а комментировать голого мужчину… Масочный режим он не нарушал, — добавили к отказу.

Не признает ли своим молчание главный офис компании, что мужчина прав? А может просто боятся отпугнуть потенциальных клиентов?

Пользователи в соцсетях уже посмеялись над тем, что без трусов шопиться можно, а без маски нет.

— Ему еще и продали? Главное в маске же!

— В это «Красное Белое» без маски не пускают. А голых пускают.

Другие размышляют, куда мужчина положил деньги, ведь неизвестно пришел он туда со своим пакетом или уже взял его в магазине.

— Интересно, откуда он деньги достал, когда на кассе рассчитывался.

Третьи испугались за детей, которые могли его увидеть. Кстати на видео в магазин как раз заходит мужчина с маленьким ребенком.

— Теперь большие вопросы КБ, там и с детьми ходят.

Некоторые и вовсе предполагают, что герой видео устроил этот перфоманс, поспорив с кем-то.

Прогулки без одежды приравниваются к мелкому хулиганству. Озерского нудисту светит штраф в 1000 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Оказание первой помощи утопающему
В воде ежегодно тонут тысячи людей, среди них даже профессиональные пловцы. Быстрое оказание первой помощи утопающему – единственный шанс спасти ему жизнь. Ведь на берегу не всегда есть спасатели, а помощи ждать слишком долго
Поздравления с Михайловым днем 2020
В 2020 году, не меняя традиций, 21 ноября мы встречаем добрый и светлый Михайлов день. В эту дату почитают святого Архангела Михаила. Мы подготовили для вас подборку красивых стихов и прозы, чтобы вы могли поздравить родных и близких людей
Новости 24
В Челябинске появится первая уличная игровая площадка из безопасной резины
Для талантливых педагогов Челябинской области учредили новые премии
64-летний врач скончался от коронавируса в Челябинской области
ВТБ Лизинг в июне увеличил поставки автомобилей на 38%
Владелец муниципального детского клуба Челябинской области подозревается во взяточничестве
В Челябинске горит трава в Городском бору
Euromoney назвал Райффайзенбанк лучшим российским банком
В Челябинской области вынесли приговор пенсионеру, избивавшему подростка-инвалида
Во время аномальной жары свердловчанин попался на краже курток в Челябинске
Билайн на Южном Урале обеспечил жителей большинства населенных пунктов 4G-скоростями
Погибший в ДТП в Копейске снял последние секунды жизни на видео
Бывший игрок магнитогорского «Металлурга» утонул во время рыбалки в Челябинской области
Алексей Текслер распорядился помочь выпускникам вузов найти работу
Не везет южноуральцам по части мусора: общественники опасаются очередного мусорного коллапса
В Челябинске возле ЮУрГУ легковушка столкнулась с мотоциклистом
В Роспотребнадзоре рассказали, когда будут готовы результаты бесплатных тестов на антитела к COVID-19
КСП Челябинской области подала в суд на главу Миасса
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 16 июля 2020 года: одной из погибших было 48 лет
«Кричал, но спасти его не успели»: под Челябинском утонул заплывший за буйки мужчина
«Мечел-Материалы» наращивают продажу щебня