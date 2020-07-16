«Без трусов, но в маске»: полиция ищет нудиста из челябинской «запретки», который голым сходил в «К&Б»

В закрытом городе Озерске полиция ищет нудиста, который вышел из магазина «Красное&Белое» на улице Ленина, 90. Проверку проведут по публикации в городском паблике в соцсети, где и появилось видео. Об этом сообщили журналисту КП-Челябинска в ГУ МВД Челябинской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/790882" frameborder="0"></iframe> В Озерске сняли нудиста рядом с «Красное&Белое». «Подслушано в Озерске»/vk.com.

Интересно, что в полицию никто не обращался. Похоже, сотрудников магазина не смутил наряд посетителя, а точнее его отсутствие. Ну перегрелся, с кем не бывает?

Мы направили запрос в пресс-службу «К&Б» и получили вот такой ответ:

— Да, мы видели это видео, но комментировать это… Давайте лучше мы с вами напишем какой-нибудь интересный материал про алкогольную продукцию <...> а комментировать голого мужчину… Масочный режим он не нарушал, — добавили к отказу.

Не признает ли своим молчание главный офис компании, что мужчина прав? А может просто боятся отпугнуть потенциальных клиентов?

Пользователи в соцсетях уже посмеялись над тем, что без трусов шопиться можно, а без маски нет.

— Ему еще и продали? Главное в маске же!

— В это «Красное Белое» без маски не пускают. А голых пускают.

Другие размышляют, куда мужчина положил деньги, ведь неизвестно пришел он туда со своим пакетом или уже взял его в магазине.

— Интересно, откуда он деньги достал, когда на кассе рассчитывался.

Третьи испугались за детей, которые могли его увидеть. Кстати на видео в магазин как раз заходит мужчина с маленьким ребенком.

— Теперь большие вопросы КБ, там и с детьми ходят.

Некоторые и вовсе предполагают, что герой видео устроил этот перфоманс, поспорив с кем-то.

Прогулки без одежды приравниваются к мелкому хулиганству. Озерского нудисту светит штраф в 1000 рублей.

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