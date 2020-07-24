Текслер предложил пути укрепления финансовой стабильности регионов

24 Июль 2020 2020-07-24T14:33:20+03:00

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На совещание коллег-губернаторов в режиме видеоконференцсвязи глава Челябинской области созвал в пятницу, 24 июля. Алексей Текслер является руководителем рабочей группы комитета «Экономика и финансы».

— Рад сегодня приветствовать всех на заседании рабочей группы Государственного совета по направлению экономика и финансы. Сегодня в повестке такие важные темы, как актуализация профильных, для нашей группы, нацпроектов, в связи с подписанием президента указа о национальных целях. Обсудим подходы к формированию бюджетов на предстоящий трехлетний период и межбюджетные отношения в целом, — обратился он к коллегам.

Напомним, что Указ президента о национальных целях развития государства на ближайшее десятилетие базируется на целях нацпроектов.

Для повышения финансовой устойчивости регионов Алексей Текслер предлагает предусмотреть в госбюджете на следующий год средств для компенсации расходов, которые понесли области из-за ковида. Речь идет о лекарствах, тест-системах, средств индивидуальной защиты. Важно предусмотреть средства на компенсацию выпадающих доходов регионов, случившихся из-за пандемии.

Предлагается заменить коммерческие кредиты бюджетными. В федеральном бюджете-2021 важно заложить финансы на рефинансирование долгов регионов по коммерческим кредитам.

Федеральный центр должен разрешить регионам вкладывать деньги, предназначенные для погашения бюджетных кредитов, срок возврата которых перенесен на несколько лет, в социально важные объекты.

Важно поддерживать регионы федеральными грантами за эффективные показатели работы. Эти средства пойдут на решение социально значимых задач.

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ИСТОЧНИК KP.RU