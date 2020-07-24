2020-07-24T15:11:13+03:00
Общество

В Советском районе Челябинска появятся новый сквер и прогулочная зона

Жители могут выразить свои пожелания про преображению района
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Прогулочная зона в парке Пушкина Фото: администрация ЧелябинскаПрогулочная зона в парке Пушкина Фото: администрация Челябинска
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В Советском районе Челябинска будут обустраивать территорию сразу в двух местах. По данным администрации города, новый сквер появится в поселке Локомотивный, в районе улиц Саблина и Карабанова. Для жителей даже составили опрос, чтобы выяснять, что именно хотят видеть горожане в новом сквере.

Сквер в поселке Локомотивный Фото: администрация Челябинска

Сквер в поселке Локомотивный Фото: администрация Челябинска

Помимо этого, преобразится пешеходная зона вдоль парка Пушкина — от Драматического театра с выходом на улицу Цвиллинга. Челябинцы также могут рассказать о своих пожеланиях в специальном опросе.

Местные архитекторы и студенты профильных вузов могут принять в проектировании сквера и прогулочной зоны непосредственное участие.

— Очень хотим сотрудничать с архитекторами и студентами профильных вузов, чтобы развиваться вместе, — сообщили в Управлении архитектуры Челябинска. — Приглашаем проектировать сквер в поселке Локомотивный и прогулочный путь в парке Пушкина.

Свои портфолио и эссе можно присылать до 29 июля на почту info@air174.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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