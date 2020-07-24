Effie и за это, и за то: реклама Райффайзенбанка признана лучшей сразу в двух номинациях
Райффайзенбанк удостоился сразу двух наград престижной маркетинговой премии Effie Awards Russia за рекламу дебетовой карты с кэшбэком #всесразу: «золото» в номинации «Фокус. Однократное вовлечение» и «бронза» в «Банки.Финансы.Страхование». Мнемоник-мегахит был подготовлен при участии агентств MullenLowe Moscow и Профильм.
— Нашей задачей было преодолеть высокую плотность рекламных сообщений, которые зачастую сейчас воспринимаются аудиторией как белый шум. Мы сделали акцент на простоте и удобстве нашего предложения в ярком и запоминающемся креативе. Это дало свой результат: мы получили исторический максимум продажи карт, — рассказал директор по маркетингу Райффайзенбанка Иван Курочкин.
Effie Awards — самая престижная в мире награда за достижения в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций. Конкурс проводится с 1968 года в 55 странах и на глобальном уровне.
Effie Awards Russia — национальный этап Effie Worldwide. Среди участников и жюри — ведущие международные и российские бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.
АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).
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ИСТОЧНИК KP.RU