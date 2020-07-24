В Челябинске появилось 100 новых мест для больных короновирусом

24 Июль 2020 2020-07-24T16:08:14+03:00

Их разместят в центре для беременных

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В Челябинске готова дополнительная база для больных СOVID-19. Она откроется на Тимирязева, 17 в здании Областного перинатального центра. Беременных пациенток перевели в новое учреждение на Воровского, 70.

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На этажах уже протянуты дополнительные электрические сети, созданы перегородки для шлюза, отделяющего красную зону, проведена система для подачи кислорода в палаты. Докуплено необходимое оборудование для мониторинга за состоянием пациентов и 35 аппаратов ИВЛ. Учреждение сможет принять 100 зараженных.

В учреждении предусмотрены места для больных с подтвержденным короновирусом и для больных с подозрением на него

Красная зона отделена специальным шлюзом, в котором медики проходят дезинфекцию с помощью аппарата «с холодным туманом». В перинатальном центре осталось 70% медицинского персонала — около 20 врачей и 30-40 медицинских сестер. Остальные перешли в новый перинатальный центр, где нет ковидных больных.

Шлюз будет обрабатываться холодными пушками

При входе в красную зону медперсонал будет обязан пройти дезинфекцию

Главный врач Областного перинатального центра Ольга Любавина подчеркивает, что нормативная база разрешает работать с коронавирусными пациентами медикам любого профиля после прохождения специального курса обучения:

— Как только нам стало известно о том, что нас перепрофилируют, все сотрудники, которые решили остаться на этой базе, подали заявление, прошли обучение и готовы к работе.

Учреждение закупило 35 аппаратов ИВЛ

Палаты рассчитаны на одного, двух и трех человек

Начало работы новой базы для заболевших короновирусом определит Минздрав. Когда закончится пандемия, областной перинатальный центр на Тимирязева будет работать в прежнем формате — помогать беременным женщинам.

Результаты тестов на антитела стали получать добровольцы, которые проходили обследование бесплатно. Оказалось, что читательница КП-Челябинск Вероника уже переболела коронавирусом, но не знала об этом. Девушка уверяет, что выходила только в магазин и на работу, где строго соблюдаются все правила.

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ИСТОЧНИК KP.RU