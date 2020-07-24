Какие дома обманутых дольщиков достроят в Челябинской области

24 Июль 2020 2020-07-24T15:56:37+03:00

В Челябинской области ключи от долгожданных квартир получат обманутые дольщики. Фото: Архив КП.

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Наконец, достроят! Федеральный Фонд защиты прав участников долевого строительства определил список из семи домов-долгостроев. Ключи от квартир наконец-то получат 644 дольщика.

В исполнение хорошей новости для Челябинской области много усилий вложил губернатор Алексей Текслер. Он обращался к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину и представителям АО «Дом.РФ», просил ускорить решение по выбору досов для завершения строительства.

Какие дома достроят?

— три проблемных застройщика-банкрота СК «Радуга»: строение 2.2; строение 20.2-1; строение 20.2-2;

— один дом №6 СК «Дедал-Комид»;

— выплаты компенсаций получат 49 дольщиков трех домов СК «Радуга»: строение 21.1-1; строение 21.1-2; строение 21.2-1.

Важно, что правительство региона продолжает работу с Фондом защиты прав дольщиков, в перспективе ожидаются решения по другим долгостроям.

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ИСТОЧНИК KP.RU