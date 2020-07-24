2020-07-24T15:56:37+03:00
Общество

Какие дома обманутых дольщиков достроят в Челябинской области

На Южный Урал придут федеральные деньги
Поделиться:
В Челябинской области ключи от долгожданных квартир получат обманутые дольщики. Фото: Архив КП.В Челябинской области ключи от долгожданных квартир получат обманутые дольщики. Фото: Архив КП.
Изменить размер текста:

Наконец, достроят! Федеральный Фонд защиты прав участников долевого строительства определил список из семи домов-долгостроев. Ключи от квартир наконец-то получат 644 дольщика.

В исполнение хорошей новости для Челябинской области много усилий вложил губернатор Алексей Текслер. Он обращался к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину и представителям АО «Дом.РФ», просил ускорить решение по выбору досов для завершения строительства.

Какие дома достроят?

— три проблемных застройщика-банкрота СК «Радуга»: строение 2.2; строение 20.2-1; строение 20.2-2;

— один дом №6 СК «Дедал-Комид»;

— выплаты компенсаций получат 49 дольщиков трех домов СК «Радуга»: строение 21.1-1; строение 21.1-2; строение 21.2-1.

Важно, что правительство региона продолжает работу с Фондом защиты прав дольщиков, в перспективе ожидаются решения по другим долгостроям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области из мести подожгли экскаватор за 3,5 млн рублей
Алексей Текслер раскрыл секрет привлечения инвесторов в регионы
В Челябинске осудили преступную группировку, которая привезла в город более 100 мигрантов
Какие дома обманутых дольщиков достроят в Челябинской области
В Челябинске появилось 100 новых мест для больных короновирусом
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%
Effie и за это, и за то: реклама Райффайзенбанка признана лучшей сразу в двух номинациях
Ограничение движения в Челябинске: дорога на Комсомольском проспекте будет частична закрыта почти на месяц
«Это непростой пожар»: неизвестные подожгли бор в Челябинской области
В Советском районе Челябинска появятся новый сквер и прогулочная зона
«Не представляю, откуда они взялись»: у челябинки нашли антитела к коронавирусу
Текслер предложил пути укрепления финансовой стабильности регионов
Челябинцы, готовьте чемоданы: названы аэропорты, из которых возобновят международные рейсы
Больше тысячи бутылок: в доме у челябинца полицейские нашли нелегальный алкоголь
«Прибежали испуганные до ужаса!»: нудист напугал детей в Челябинской области
В Челябинске мужчина решил избавиться от кошек, выбросив их из окна
«Будешь лежать и умирать»:в Кургане пьяный мужчина уселся посреди оживленной дороги
Из Челябинска в Москву запустят дополнительный поезд
Текслер объявил о старте конкурса грантов губернатора Челябинской области
«Дети сейчас неуправляемые»: в Кургане засняли, как мать выгуливает ребенка на поводке