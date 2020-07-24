Какие дома обманутых дольщиков достроят в Челябинской области
Наконец, достроят! Федеральный Фонд защиты прав участников долевого строительства определил список из семи домов-долгостроев. Ключи от квартир наконец-то получат 644 дольщика.
В исполнение хорошей новости для Челябинской области много усилий вложил губернатор Алексей Текслер. Он обращался к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину и представителям АО «Дом.РФ», просил ускорить решение по выбору досов для завершения строительства.
Какие дома достроят?
— три проблемных застройщика-банкрота СК «Радуга»: строение 2.2; строение 20.2-1; строение 20.2-2;
— один дом №6 СК «Дедал-Комид»;
— выплаты компенсаций получат 49 дольщиков трех домов СК «Радуга»: строение 21.1-1; строение 21.1-2; строение 21.2-1.
Важно, что правительство региона продолжает работу с Фондом защиты прав дольщиков, в перспективе ожидаются решения по другим долгостроям.
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ИСТОЧНИК KP.RU