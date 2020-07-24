Алексей Текслер раскрыл секрет привлечения инвесторов в регионы

24 Июль 2020 2020-07-24T16:33:27+03:00

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Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи. Темой повестки заседания стала стабилизация финансового положения регионов. Обсудили подходы к формированию бюджетов на предстоящий трехлетний период и межбюджетные отношения в целом.

По мнению губернатора Челябинской области, важно развивать социальную сферу: строить детские сады, школы, поликлиники, больницы. В том числе, для привлечения инвесторов:

— Инвестиции формируют будущие доходы. Но сейчас, когда приходит инвестор, и, если на этом месте нет детского сада, никакой инвестор туда не придет. Я об этом уже говорил, еще раз повторю — социальная инфраструктура идет рядом и только вместе. Это такие же инвестиции, которые в итоге дадут потом дополнительные доходы. Я в этом глубоко убежден.

Кстати, члены рабочей группы комитета Госсовета предлагают федеральному правительству разрешить регионам вкладывать средства, предназначенные для погашения бюджетных кредитов (срок возврата по ним перенесен на более поздние, чем было заявлено, сроки), не только в инвестпроекты, но и в социально значимые объекты. Они не предполагают прямой финансовой отдачи, но, вместе с тем, необходимы в рамках реализации нацпроектов.

Кстати, в Челябинской области объекты социальной сферы строятся по графику, без скидок на ковид.

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ИСТОЧНИК KP.RU