Райффайзенбанк: скидка 5% на авиабилеты Уральских авиалиний
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в ТОП-4 крупнейших российских авиакомпаний (рейтинг Росавиации за январь-ноябрь 2018 года). За 2018 год было перевезено 9 000 579 пассажиров (+13% к показателям 2017 года). География полетов насчитывает более 250 направлений. Ежегодно добавляются рейсы в новые города России, СНГ и стран дальнего зарубежья. Базовые аэропорты для авиакомпании: Москва (Домодедово) и Екатеринбург (Кольцово). Официальный сайт АК «Уральские авиалинии».
АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).
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