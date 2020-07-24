Райффайзенбанк: скидка 5% на авиабилеты Уральских авиалиний

24 Июль 2020 2020-07-24T19:00:23+03:00

Используйте промокод и получайте скидку 5% на авиабилет в срок до 31.12.2020

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Получите скидку 5% от тарифа* при оплате авиабилета на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии».

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— перейдите на официальный сайт авиакомпании «Уральские авиалинии»;

— введите промокод в форме покупки билета или в момент выбора рейсов, который равен первым 6 цифрам номера вашей карты Райффайзенбанка;

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в ТОП-4 крупнейших российских авиакомпаний (рейтинг Росавиации за январь-ноябрь 2018 года). За 2018 год было перевезено 9 000 579 пассажиров (+13% к показателям 2017 года). География полетов насчитывает более 250 направлений. Ежегодно добавляются рейсы в новые города России, СНГ и стран дальнего зарубежья. Базовые аэропорты для авиакомпании: Москва (Домодедово) и Екатеринбург (Кольцово). Официальный сайт АК «Уральские авиалинии».

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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