Жителей Челябинска обеспокоили желтые липы в центре города

25 Июль 2020 2020-07-25T07:23:05+03:00

Жители боятся, что деревья погубили во время строительства пандуса в прошлом году. Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

Мы спросили у главы района, что произошло с деревьями

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Возле дома №28 по улице Энгельса растут роскошные липы. Но этим летом у них пожелтели листочки на некоторых ветках. Это насторожило жителей.

— В прошлом году здесь построили пандус. Корни лип тогда подрезали и оставили открытыми. После наших жалоб, все-таки засыпали землей. Обещали, что будут поливать деревья. В итоге, за это лето еще ни разу не полили, — рассказала КП-Челябинск местная жительница Инна Владимировна.

Жители боятся, что липы могли повредить во время строительства пандуса.

— В районе пандусов были, конечно, повреждения, но минимальные, тем более что часть деревьев в том месте стоят на расстоянии больше, чем в метр, — объясняет глава Центрального района Виктор Ереклинцев. — Мы, безусловно, переживали, в прошлом году советовались с биологами. Они подтвердили, что деревья переживут подобное вмешательство без труда.

На липах пожелтело несколько веток.Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

Виктор Ереклинцев отметил, что деревья пожелтели и в других районах города. Причиной этому может быть не только агрессивная городская среда, но и болезни.

— Года два назад отдавали некоторые образцы в петербургскую лабораторию, и там подтверждали, что многие деревья у нас заражены. На самом деле, все деревья живые. Если бы все дерево начало желтеть, и начало подавать признаки начальной стадии гибели, то тогда конечно, надо бить тревогу. Здесь, конечно, нужно нам обратиться к биологам, чтобы они проконсультировали нас, что все-таки происходит.

В этом году деревья, действительно, пожелтели повсюду и начали сбрасывать листья. Вероятно, причиной тому стало еще отсутствие полива в аномальную жару. В пекло высохли также газоны. После обильных ливней в некоторых местах трава снова позеленела.

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ИСТОЧНИК KP.RU