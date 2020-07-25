Магазины обесточены, троллейбусы встали: центр и Северо-Запад Челябинска остались без электричества
Большая часть Челябинска в субботу утром, 25 июля, осталась без электричества. Об этом КП-Челябинск рассказали жители.
— В нашем микрорайоне сразу в нескольких домах отключили электричество где-то в 9 утра. Аварийные службы не отвечают. По обе стороны Братьев Кашириных вырубили, — сообщила челябинка Светлана.
По словам жителей, света нет в домах на улицах 250 лет Челябинску, Академика Королева, Академика Сахарова, Академика Макеева, Блюхера и Худякова. На улице Чичерина встали троллейбусы.
— В ТРК «Родник» света нет во всем комплексе, — пишут челябинцы в соцсетях.
В мэрии объяснили, почему часть города осталась без света.
— Из-за повреждения кабеля и двух фидеров произошло аварийное отключение электроэнергии в части домов Калининского района (ул. Академика Макеева, Академика Королева, Академика Сахарова, Университетская Набережная, Чичерина, Бр.Кашириных) и Центрального района (ул. Энгельса, Варненская, С.Кривой, Тернопольская, Воровского). На устранение повреждения выехали бригады ПО «Челябинские городские электрические сети».
В пресс-службе ОАО «МРСК Урала» уточнили, без электричества остались 69 тысяч человек. По резервной схеме уже подключили 10,5 тысяч, работа продолжается.
— В ближайшие полчаса электричество вернется в дома всех жителей, попавших в зону технологического инцидента, — добавили в компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU