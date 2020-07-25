«Выстрелили в голову и плечо»: на Кировке в Челябинске произошла массовая драка со стрельбой

25 Июль 2020 2020-07-25T15:24:56+03:00

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Утром в субботу, 25 июля, челябинцев перепугали выстрелы на перекрестке улиц Кирова и Труда. Очевидцы говорят, здесь разгорелась драка. Во время нее кто-то достал травматический пистолет.

— Я проходил мимо, увидел, возле машины мужики дерутся. Говорят, якобы они такси не поделили. Один был весь в крови, но бросался на другого. Ему в голову и плечо выстрелили. Стрелявший хотел на такси уехать, но не успел — задержали сотрудники росгвардии, — рассказал читатель КП-Челябинск.

В ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что конфликт начался со словесной перепалки.

— Стрелявшего задержали. Сейчас проводится проверка данного инцидента.

Подробности драки пока не уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU