«Выстрелили в голову и плечо»: на Кировке в Челябинске произошла массовая драка со стрельбой
Утром в субботу, 25 июля, челябинцев перепугали выстрелы на перекрестке улиц Кирова и Труда. Очевидцы говорят, здесь разгорелась драка. Во время нее кто-то достал травматический пистолет.
— Я проходил мимо, увидел, возле машины мужики дерутся. Говорят, якобы они такси не поделили. Один был весь в крови, но бросался на другого. Ему в голову и плечо выстрелили. Стрелявший хотел на такси уехать, но не успел — задержали сотрудники росгвардии, — рассказал читатель КП-Челябинск.
В ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что конфликт начался со словесной перепалки.
— Стрелявшего задержали. Сейчас проводится проверка данного инцидента.
Подробности драки пока не уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU