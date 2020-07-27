2020-07-27T07:42:13+03:00
Общество

В Челябинской области 9 выпускников сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Сегодня пришли последние результаты экзаменов
Ангелина ЗАКИРОВА
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Пришли результаты ЕГЭ по физикеПришли результаты ЕГЭ по физикеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 27 июля, пришли результаты ЕГЭ по физике. В этом году в Челябинской области 9 выпускников получили максимальную оценку за экзамен.

В пресс-службе министерства образования и науки региона рассказали, что количество отличников по предмету уменьшилось, если сравнивать с результатами единого экзамена в 2019 году.

— А вот результаты экзаменов по физике в этом году хуже, чем в 2019 году. Если в прошлом году ЕГЭ по физике на 100 баллов сдали 16 выпускников, то в этом году только 9 ребят получили высший балл, — рассказала начальник общего образования минобра Челябинской области Елена Тюрина.

Всего в регионе в этом году 138 школьников сдали ЕГЭ на отлично, из них один ученик набрал 300 баллов за 3 экзамена и семеро стали двухсотбальниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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