2020-07-27T08:18:33+03:00
Общество

Клиенты Райффайзенбанка могут выпустить КЭП в мобильном приложении на Android

Выпуск занимает несколько минут
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Клиенты Райффайзенбанка могут выпустить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Сейчас функция доступна для устройств на базе операционной системы Android.

Выпуск КЭП занимает несколько минут. Активировать ее можно с помощью курьера банка, который привезет необходимые документы в удобное для клиента место и время.

— Наши клиенты выпускают КЭП в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн, а теперь такая функция появилась в мобильном приложении. КЭП позволяет подписать декларацию и отправить ее в налоговую онлайн, без визита в офис. Это безопасно и быстро, поэтому треть наших клиентов, выпустивших КЭП, уже воспользовались сервисом и подали декларацию, — отметила Полина Гуляева, главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

В 2020 году подать налоговую декларацию за 2019 год необходимо до 30 июля включительно.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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