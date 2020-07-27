Текслер объяснил, как конкуренция связана с развитием экономики Челябинской области

27 Июль 2020 2020-07-27T09:07:02+03:00

Изменить размер текста: A A

О поддержке здоровой конкурентной среды, ценообразовании и тарифах шла речь на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера и руководителя ФАС Игоря Артемьева. Как сообщает пресс-служба главы региона, стороны обсудили меры поддержки здоровой конкурентной среды в нынешних условиях, вопросы межведомственного взаимодействия, а также создание условий для развития бизнеса. Напомним, год назад в регионе была ликвидирована монополия подрядчика по строительству дорог. С прошлого года дорогами занимается несколько компаний.

В беседе с Артемьевым Текслер подчеркнул, что развитие здоровой конкурентной среды — один из ключевых приоритетов в работе правительства Челябинской области. Конкуренция, по словам Алексея Текслера, напрямую связана со стабильным развитием экономики, повышением качества жизни жителей региона. Важный аспект формирования здоровой конкурентной среды — устранение административных барьеров для предпринимателей. В регионе и далее будет соблюдаться приоритет антимонопольного законодательства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU