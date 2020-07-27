2020-07-27T09:07:02+03:00
Общество

Текслер объяснил, как конкуренция связана с развитием экономики Челябинской области

Губернатор встретился с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с руководителем ФАС Игорем Артемьевым. Фото: gubernator74.ruГубернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с руководителем ФАС Игорем Артемьевым. Фото: gubernator74.ru
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О поддержке здоровой конкурентной среды, ценообразовании и тарифах шла речь на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера и руководителя ФАС Игоря Артемьева. Как сообщает пресс-служба главы региона, стороны обсудили меры поддержки здоровой конкурентной среды в нынешних условиях, вопросы межведомственного взаимодействия, а также создание условий для развития бизнеса. Напомним, год назад в регионе была ликвидирована монополия подрядчика по строительству дорог. С прошлого года дорогами занимается несколько компаний.

В беседе с Артемьевым Текслер подчеркнул, что развитие здоровой конкурентной среды — один из ключевых приоритетов в работе правительства Челябинской области. Конкуренция, по словам Алексея Текслера, напрямую связана со стабильным развитием экономики, повышением качества жизни жителей региона. Важный аспект формирования здоровой конкурентной среды — устранение административных барьеров для предпринимателей. В регионе и далее будет соблюдаться приоритет антимонопольного законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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