В Челябинской области города и районы получат деньги за возврат в бюджет налоговых долгов

27 Июль 2020 2020-07-27T09:43:26+03:00

38 муниципалитетов региона получат дополнительную помощь за возврат долгов по налогам в бюджет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти на местах решат, как потратить финансовую поддержку

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По решению губернатора Алексея Текслера 38 городов и регионов Челябинской области получат дополнительную финансовую помощь за эффективную работу по возвращению долгов по налогам в бюджет.

Как сообщает пресс-служба губернатора, наибольшие суммы будут перечислены Челябинску, Магнитогорску, Златоусту, Озерску и Копейску, Саткинскому, Варненскому, Еманжелинску и Ашинскому районам.

Дополнительная финансовая помощь — это 50% от суммы снижения недоимки по НДФЛ и по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, поступивших в областной бюджет в прошлом году.

На решение каких проблем направить дополнительные деньги, власти городов и регионов решат сами.

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ИСТОЧНИК KP.RU