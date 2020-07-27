В Челябинской области города и районы получат деньги за возврат в бюджет налоговых долгов
По решению губернатора Алексея Текслера 38 городов и регионов Челябинской области получат дополнительную финансовую помощь за эффективную работу по возвращению долгов по налогам в бюджет.
Как сообщает пресс-служба губернатора, наибольшие суммы будут перечислены Челябинску, Магнитогорску, Златоусту, Озерску и Копейску, Саткинскому, Варненскому, Еманжелинску и Ашинскому районам.
Дополнительная финансовая помощь — это 50% от суммы снижения недоимки по НДФЛ и по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, поступивших в областной бюджет в прошлом году.
На решение каких проблем направить дополнительные деньги, власти городов и регионов решат сами.
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ИСТОЧНИК KP.RU