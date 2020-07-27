Текслер распорядился сократить дистанцию «инвестор — губернатор»

27 Июль 2020 2020-07-27T11:10:59+03:00

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С каждым инвестором, который приходит в Челябинскую область, должна вестись персональная работа. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании по улучшению инвестиционного климата. Поручение главы региона экономическому блоку правительства: возникающие сложности решать оперативно — путем системных решений, иди, в случае необходимости, в режиме ручного сопровождения.

В Челябинской области не делят инвесторов на крупных и малых, новых или известных. Каждый инвестиционный проект одинаково важен для региона.

Требуется максимально сократить дистанцию «инвестор — губернатор». Это поддержит бизнес и снизит максимум административных барьеров. Важно переходить на метод проектного управления.

При реализации инвестиционных проектов, особо подчеркнул губернатор, важно избегать громоздких конструкций и задвоения функций. Если можно что-то претворить в жизнь оперативно и лучше, это необходимо делать, меняя механизмы управления и принцип организации работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU