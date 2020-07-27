В Миассе инвесторы создадут более пяти тысяч рабочих мест

27 Июль 2020 2020-07-27T12:40:39+03:00

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На заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Челябинской области губернатор Алексей Текслер отдельно остановился на перспективах Миасса как территории опережающего социально-экономического развития. Всего на Южном Урале пять ТОСЭР, где созданы выгодные условия для резидентов.

— Год назад было принято решение о включении пяти ТОСЭР в Челябинской области. Оно было воспринято как новое окно возможностей для Миасса и жителей, ожидали инвестиций, реализации конкретных проектов. Коллеги, год прошел, срок достаточный для того чтобы наметить и начать реализовывать проект, — отметил губернатор.

За восемь лет в Миассе планируется реализовать 10 инвестиционных проектов с инвестициями в 30 млрд рублей и созданием более 5 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил глава региона.

Напомним, ранее на совещании губернатор заявил, что инвестору в Челябинской области должно оказываться максимум внимания. Регион не делит инвесторов на крупных и некрупных — одинаково важны все. С каждым инвестором должна вестись работа. Возникающие проблемы нужно решать, принимая системные решения и, в случае необходимости, в режиме ручного сопровождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU