Алексей Текслер ушел в недельный отпуск

27 Июль 2020 2020-07-27T13:09:04+03:00

К своим обязанностям Алексей Текслер вернется через неделю Фото: Андрей АБРАМОВ

Сводное время губернатор проведет с семьей

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ушел в отпуск. К своим обязанностям он вернется на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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— Алексей Текслер проведет отпуск с семьей. Исполнение обязанностей губернатора возложено на первого заместителя Виктора Мамина, — сказано в сообщении пресс-службы.

Несмотря на временный перерыв в работе, Алексей Текслер контролирует ситуацию в Челябинской области и получает ежедневные сводки и отчеты по ранее данным поручениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU