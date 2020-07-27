2020-07-27T13:09:04+03:00
Общество

Алексей Текслер ушел в недельный отпуск

Сводное время губернатор проведет с семьей
Ангелина ЗАКИРОВА
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К своим обязанностям Алексей Текслер вернется через неделюК своим обязанностям Алексей Текслер вернется через неделюФото: Андрей АБРАМОВ
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ушел в отпуск. К своим обязанностям он вернется на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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— Алексей Текслер проведет отпуск с семьей. Исполнение обязанностей губернатора возложено на первого заместителя Виктора Мамина, — сказано в сообщении пресс-службы.

Несмотря на временный перерыв в работе, Алексей Текслер контролирует ситуацию в Челябинской области и получает ежедневные сводки и отчеты по ранее данным поручениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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