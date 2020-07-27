В Челябинске будет развиваться регби
«Игра для хулиганов, в которую играют джентльмены» — это о регби. Увлекательная игра на заре ХХ века даже четырежды включалась в программу Олимпийских игр. Для Челябинской области это молодой вид спорта: в 10 муниципалитетах ею занимается около 1,5 тыс. детей.
В Москве губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение о развитии регби в регионе с президентом Федерации регби России, руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым.
Как сообщает пресс-служба губернатора, соглашение позволит улучшить работу по привлечению детей к занятиям этим видом спорта, развивать инфраструктуру, создавать и готовить сильные команды для участия в российских соревнованиях. В 2020-2023 гг на Южном Урале тренировки по регби появятся в расписании допзанятий в 100 школах. Планируется открыть детско-юношескую спортивную школу.
Есть несколько разновидностей динамичной игры, которые рассчитаны на детей разного возраста. Например, тэг-регби, менее контактная и травмоопасная, рассчитана на учеников младших классов и девушек.
Кстати, в Челябинске, в многопрофильном колледже, есть женская команда по олимпийской дисциплине регби-7. По итогам финала IX Летней Спартакиады учащихся России южноуральские регбистки вошли в топ-10 команд страны и заработали в общем зачете 30 очков.
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ИСТОЧНИК KP.RU