На остановках в Челябинске появятся схема прогулочного маршрута

27 Июль 2020 2020-07-27T15:12:28+03:00

Вот так выглядит макет прогулочного маршрута. Фото: t.me/gorsredaChe

На одной из остановок уже установили тестовый макет

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На остановках в центре Челябинска появятся схемы прогулочного маршрута. Об этом рассказал вице-мэр по развитию городской среды Александр Егоров в своем телеграм-канале:

— Примерили тестовый макет прогулочного маршрута. Скоро такие схемы появятся на центральных остановках города.

Посмотреть на первую схему пешеходного маршрута можно на остановке «ПКиО им. Гагарина».

Ранее внешний облик Челябинска стал лучше, когда из центра начали убирать кислотно-желтые щиты, установленные ГИБДД. Теперь прогулка по городу должна стать приятнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU